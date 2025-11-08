Sala inmersiva para impulsar el turismo en Penelles

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Penelles transformará la Església Vella en una sala inmersiva para impulsar el turismo cultural. Se creará un nuevo espacio audiovisual que contará con tecnología mapping y proyecciones sincronizadas que ofrecerán al espectador una experiencia sensorial única. Esta iniciativa busca consolidar Penelles como destino turístico más allá del festival GarGar y cuenta con una subvención de 70.000 euros de Innovación Territorial y Lucha contra la Despoblación.

El contenido audiovisual ofrecerá un viaje por el patrimonio de la zona con tres ejes principales: El agua y la agricultura, que pondrá en valor el Canal d’Urgell, el patrimonio agroindustrial con el Castell del Remei y los márgenes de piedra seca; la naturaleza incluyendo el Estany d’Ivars i Vila-sana y elementos patrimoniales de Castellserà y Linyola, y el arte reforzando el festival de arte urbano Gargar, incluyendo creaciones de jóvenes artistas y que contará con obras de videoart.

El objetivo de esta actuación es aumentar la afluencia de visitantes y se enmarca en la propuesta de los siete municipios de la Noguera, Urgell y el Pla para impulsar una marca turística común en el entorno del Castell del Remei.