El embrollo eléctrico de la Vall d’Àger, en vías de solución

El grupo Atlas empezará a operar como distribuidora eléctrica en la Vall d'Àger a partir del día 1 de diciembre, y relevará así a Elèctrica del Montsec tras haber adquirido sus activos. Así lo anunciaron el pasado viernes representantes de la firma, durante un acto celebrado en Àger que reunió a numerosos vecinos de este municipio y localidades cercanas. Allí expusieron su plan para regular el suministro en la zona, tras años de protestas por cortes de luz, facturas exorbitantes tras meses sin recibos y falta de atención a los usuarios, entre otros problemas.

La nueva distribuidora prevé emitir en enero las primeras facturas a las comercializadoras eléctricas, en base a los consumos de diciembre. Asimismo, iniciará en breve la sustitución de alrededor del 95% de los contadores de la luz por otros con telelectura. Esto hará posible poner fin a las facturas estimadas y permitirá recibos ajustados al consumo eléctrico real de cada usuario. Por otra parte, la empresa calcula que deberá invertir tres millones de euros en los próximos diez años en la infraestructura eléctrica, muy deteriorada por falta de mantenimiento e insuficiente para asegurar el suministro cuando la Vall d’Àger recibe un gran número de visitantes.