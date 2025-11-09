El Pallars estrena resonancia

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

El Hospital del Pallars iniciará en diciembre las primeras pruebas con el nuevo equipo de resonancia magnética, culminando así una reivindicación histórica en la comarca. El concejal de Salud de Tremp, Carlos Trinidad, explicó que la máquina ya está instalada y que durante este mes de noviembre se realizarán pruebas internas y el proceso de formación del personal técnico y de enfermería. “Este mes comenzaremos a probar el equipo, y en diciembre ya se harán las primeras resonancias a usuarios”, detalló.

La instalación de este equipamiento se enmarca en las obras de adecuación del hospital, licitadas a principios de año con un presupuesto total de 761.747 euros. Los trabajos han incluido la remodelación de diferentes espacios interiores y exteriores para adaptar el centro a los requerimientos técnicos del servicio.

Esta actuación ha sido posible gracias a la colaboración entre Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), que gestiona el hospital, y el Servei Català de la Salut en la Región Sanitaria Alt Pirineu i Aran. Ambas instituciones han trabajado de forma coordinada para dotar al Pallars de un equipo fijo de resonancia magnética, un servicio inexistente hasta ahora.

Trinidad recordó que en 2021, cuando Compromís per Tremp estaba en la oposición, ya promovieron una moción para instar al Institut Català de la Salut a instalar un equipo de resonancia en el hospital. La actual alcaldesa, Sílvia Romero, entonces diputada, trasladó esa propuesta al Parlament mediante una resolución que fue aprobada por mayoría, allanando el camino para su concreción actual. Hasta 2023, los pacientes del Pallars que necesitaban una resonancia debían desplazarse a Lleida, al Hospital Universitari Santa Maria o al Arnau de Vilanova. Desde abril de 2023 hasta junio de 2024, el servicio se prestó de forma provisional mediante una unidad móvil instalada una semana al mes en la plaza del Doctor Pasqual de Tremp. Después, y hasta ahora, las exploraciones se realizaron en el centro privado Alomar, ubicado en el polígono de Tremp, gracias a un convenio con el sistema público. Solo en 2024, la unidad móvil efectuó alrededor de 1.200 pruebas, mientras que entre 2018 y 2021 se derivaron unas 1.800 a hospitales de tercer nivel.

La puesta en marcha del nuevo equipo supone un salto cualitativo importante para la atención sanitaria en el Pirineo. Según Trinidad, disponer de una máquina fija elimina las limitaciones logísticas de los sistemas anteriores y permitirá ofrecer atención continuada, con mayor comodidad para los usuarios. Además, este servicio beneficiará también a la población de la Alta Ribagorça, incluida en el área de influencia del Hospital del Pallars.

La resonancia magnética es una prueba en la que se usa un potente imán para poder visualizar con detalle estructuras internas del cuerpo y, a diferencia de las radiografías y de la tomografía computada, no usa rayos X ni elementos radioactivos. Se usa para diagnosticar desde roturas de ligamientos hasta la caracterización de tumores.