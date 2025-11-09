Renuevan la Casa Forestal de Boí y el Refugi d’Estany Llong

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Generalitat ha vuelto a licitar las obras de rehabilitación de la casa forestal de Boí y la reforma del Refugi d’Estany Llong, en La Vall de Boí, dentro del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. El primer concurso, convocado el año pasado, quedó desierto y el nuevo proceso incorpora un aumento de 300.000 euros en el presupuesto para hacer frente al encarecimiento de los materiales de construcción.

La inversión total asciende ahora a 1,9 millones de euros, procedentes íntegramente de los fondos europeos Next Generation. El plazo para presentar ofertas finalizará el próximo 26 de noviembre.

El proyecto tiene como fin modernizar y adecuar las instalaciones del refugio, construido en 1979, a las necesidades actuales de los usuarios, así como a la normativa vigente. También busca mejorar la eficiencia energética, la seguridad y el confort de los visitantes, sin alterar el número actual de plazas disponibles. Entre las actuaciones previstas destacan la sustitución de la cubierta, la mejora del aislamiento térmico, la ampliación de los baños y la redistribución de los espacios interiores para optimizar el uso. Se creará una habitación para los guardas, se reorganizará la sala de literas —de casi 70 metros cuadrados— y se reforzará el forjado de la primera planta. En el ámbito energético, el refugio incorporará placas solares fotovoltaicas y térmicas, junto con nuevas instalaciones de agua, electricidad y telecomunicaciones. También se mejorará la ventilación y se trasladará el porche a la fachada sur para aprovechar mejor la luz solar y ampliar el espacio interior. Toda la intervención se ha diseñado respetando la arquitectura tradicional de alta montaña y el entorno protegido del parque, ya que el edificio se encuentra a 1.985 metros de altitud y solo dispone de un acceso rodado restringido al personal del Parc Nacional.

Paralelamente, la casa forestal de Boí, ubicada en el núcleo urbano, será objeto de una reforma integral en la que se conservarán únicamente las fachadas y la estructura de la cubierta. En total, el Parc Nacional cuenta con trece refugios, tres de ellos de son de titularidad pública. Además del de Estany Llong, también hay previstas obras en el refugio de Colomèrs, gestionado por el Conselh d’Aran.