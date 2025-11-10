El Castellserà pierde la imbatibilidad

Publicado por MARC PRAT Creado: Actualizado:

El Castellserà perdió el liderato y la imbatibilidad ante un Verdú que fue superior y firmó un gran encuentro. El inicio del partido fue igualado. Los visitantes se adelantaron en el marcador con un gol de penalti de Jan. Los locales le dieron la vuelta al marcador justo antes del descanso, con dos goles de Joan (2-1).

En la segunda parte, el Verdú se hizo con el control del juego y rápidamente consiguió empatar gracias a Pol (2-2). Ocho minutos más tarde, tras el rechace de un lanzamiento de falta, López hizo el 2-3. El Castellserà lo intentó, pero no pudo con la intensidad del conjunto visitante. Poco antes de llegar al final, Pol, de nuevo de penalti, marcó el gol de la sentencia (2-4).