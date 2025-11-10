Obras de restauración en tres cubiertas de Cal Trepat con más de 500.000 euros

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Tàrrega iniciará en los próximos días la restauración y consolidación de las cubiertas de las naves 6, 7 y 13 de Cal Trepat. Esta acción es un nuevo avance en la preservación del conjunto arquitectónico industrial de la antigua fábrica J. Trepat, que el ayuntamiento musealizó en 2012. Con esta intervención, ya se habrán reparado 14 de las 19 naves del complejo. Los primeros trabajos consistirán en retirar las tejas y elementos afectados, algunos de madera y con problemas de inestabilidad. Posteriormente, las naves serán aisladas térmicamente y se aplicará un tratamiento impermeabilizante. Finalmente, se volverán a colocar las tejas cerámicas originales para conservar la estética del patrimonio. La actuación costará 543.121,18 euros, de los cuales 200.000 euros provendrán de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural (OSIC) del departamento de Cultura de la Generalitat. El resto se financiará con recursos propios, con partidas de 180.000 euros en 2025 y 174.205,29 euros en 2026. Solvetia S.L. realizará los trabajos, con un plazo de ejecución de 5 meses. La alcaldesa, Alba Pijuan, resaltó la importancia de esta intervención para preservar uno de los patrimonios culturales más destacados de la ciudad, ya que las naves presentan graves patologías.