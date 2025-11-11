Bellpuig pide no beber agua del grifo por turbidez

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Bellpuig informó este lunes que el agua del grifo no es apta para el consumo humano. La empresa Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, encargada del servicio, destacó que “el agua del Canal d’Urgell, de donde se abastece el municipio, supera los valores límites de turbidez”. El ayuntamiento trabaja para solucionar este problema.

La semana pasada aprobó la adjudicación de la construcción del nuevo depósito de 2.000 metros cúbicos. El alcalde, Jordi Estiarte, destacó que se trata de una actuación “muy necesaria” que supondrá “una mejora sustancial de la calidad del agua”. El municipio tiene ahora dos depósitos de 360 m3 cada uno con reservas de agua para el consumo de medio día. Esto obliga al municipio a potabilizar en muchas ocasiones a demanda, hecho que afecta la calidad del agua.