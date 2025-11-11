Estamariu celebra un debate sobre la relación entre pueblos y ciudades

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Analizar las experiencias de personas que, nacidas en el mundo rural o el urbano, han cambiado de vida y han experimentado realidades contrapuestas. Este será el eje central de la jornada Ruralismo y urbanidad: un camino de ida y vuelta, que celebrará la Fundació Planes Corts el 5 de diciembre en el Espacio Joan Planes de Estamariu. La jornada empezará con la intervención de la presidenta de la fundación, Teresa Corts, y luego, una ponencia a cargo del presidente de Fluidra, Eloi Planes, y del escritor Albert Villaró, que repasarán la trayectoria de Joan Planes Vila, alma mater de Fluidra. El programa continuará con la ponencia La nueva economía para los pueblos del siglo XXI, a cargo del geógrafo Jaime Izquierdo; la charla La transformación de los recursos naturales del mundo rural en elementos de alto valor añadido al mundo urbano, con Sergi Sebastia (Fustes Sebastia) y Joan Simon (Dis-Sede); y una mesa redonda sobre El camino de vuelta: El aprovechamiento de los recursos naturales, culturales y del sector primario y la calidad de vida, con Esther Massana, empresaria; Lena de Pons, farmacéutica; Joel Pla, actor y director; y Bernat Font, ingeniero agrónomo. La jornada acabará con la intervención de la directora del IDAPA, Amàlia Sanz.