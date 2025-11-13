Una fuga de gas en el cuartel de La Pobla de Segur corta tres horas la C-13

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Una fuga de gas en el cuartel de la Guardia Civil de La Pobla de Segur obligó este miércoles a cortar tres horas la C- 13 y a desviar el tráfico en esta carretera. También afectó a uno de los agentes de la Benemérita por inhalación. El incidente tuvo lugar, según avanzó Pirineus Digital, cerca de las 14.00, mientras operarios trabajaban en unas obras en la fachada del edificio. Estos trabajadores perforaron de forma accidental una tubería y no se dieron cuenta de ello hasta horas después, ya que, en lugar de disiparse al aire libre, el gas bajó hasta el sótano del cuartel, según explicó a este diario el alcalde de La Pobla, Marc Baró.

Un guardia civil accedió al garaje y acabó mareado tras inhalar la sustancia. Los servicios de emergencias recibieron el aviso de la fuga, de pequeñas dimensiones, a las 13.49 horas. Al lugar acudieron tres dotaciones de los Bomberos de la Generalitat. Cerraron la llave de paso y ventilaron las instalaciones, debido a que el gas se extendió por el cuartel en cuestión de varias horas.

Paralelamente, la compañía gasística envió operarios para ocuparse de los trabajos pertinentes, según Pirineus Digital. Mientras tanto, la carretera C-13 permaneció cortada durante tres horas, aunque esto no provocó demasiada afectación al tráfico: los vehículos se desviaron por un paso alternativo en los alrededores.

El pasado mes de mayo, dos fugas de gas distintas detectadas con solo 45 minutos de diferencia en la ciudad de Lleida obligaron a evacuar el colegio Francesco Tonucci del barrio de Cappont y a cortar la calle Bisbe Irurita. Los Bomberos recibieron el aviso urgente de un operario de gas natural que alertaba de un escape de gas en la escuela, que fue evacuada por prevención por la dirección del centro y los docentes. El colegio había alertado a mantenimiento de la Generalitat al percibir olor de gas en el patio y en un lavabo ubicado en esa zona. En ese momento solo había 65 alumnos en el centro, de cuarto y quinto de Primaria y del servicio de acogida, ya que el resto estaban de excursión. La zona fue acordonada.