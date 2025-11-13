Juzgan a la conductora que causó la muerte de tres motoristas en Alfés

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Audiencia de Lleida ha juzgado esta mañana a la conductora acusada de causar un accidente en el cual murieron tres motoristas en la carretera C-12 a Alfés el 22 de septiembre de 2022. La acusada, que sólo ha respondido a su abogado, ha pedido perdón a las víctimas y a sus familiares y ha añadido que “ojalá aquel día no hubiera cogido el coche”.

Por su parte, los Mossos d'Esquadra que elaboraron el atestado han dicho que la conductora se distrajo porque cogía un café al volante que había adquirido minutos antes, chocó contra el bordillo de la carretera e invadió el sentido contrario por una falta de atención, en una conducta imprudente. También han dicho que no había marcas de frenazo.

La Fiscalía ha solicitado una condena de seis años de prisión y que se le prohíba conducir durante nueve años al considerarla autora de tres delitos de homicidio por imprudencia grave, como adelantó. Una de las familias de las víctimas, que ejerce la acusación particular y que está representada por el abogado Xavier Prats, eleva la petición de pena a los nueve años de prisión y los 13 años y medio en la prohibición de conducir.

Por su parte, la defensa ha solicitado que sea condena por tres delitos de homicidio por imprudencia menos grave en el pago de una multa 900 euros y a la retirada del carné durante tres meses. En el siniestro las víctimas mortales fueron un vecino de Lleida de 43 años, una vecina de Lleida de 34 y una vecina de Logroño de 44.