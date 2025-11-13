Maridaje entre aceite y alta gastronomía en Cuadrat Valley

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Molí d’Oli Cuadrat Valley, en L’Albagés, acoge este sábado una sesión de “Entre Molins”, un proyecto estrenado este año que combina el aceite de oliva virgen extra con gastronomía de alto nivel, en este caso de la mano del chef Salvador Trabalón, del restaurante Saroa. Los asistentes podrán hacer una visita guiada a las instalaciones del molino, degustar una cata del aceite de esta campaña y saborear una comida. Se sumarán las cooperativas de Els Soleràs, La Granadella y Juncosa y otros tres restaurantes.