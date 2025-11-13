Padres de víctimas de acoso escolar dicen que el Gobierno les ignora

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La asociación Trencats contra las violencias en las escuelas envió ayer una carta a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, en la que reprochan a la también portavoz del Gobierno que no haya hecho “absolutamente nada” para combatir el acoso escolar. José Manuel López, fundador de la entidad y padre de Kira, menor que se suicidió por sufrir acoso escolar, también recordó el caso de Dani, un adolescente de 15 años de Almacelles que se quitó la vida el pasado julio. López recordó que a finales de 2022 se reunió con Alegría para entregar más de 230.000 firmas en el Congreso para reclamar un protocolo estatal contra el acoso escolar. “Le dije que si no cambiaba la legislación se iban a suicidar más niños y cada vez más jóvenes. Desde entonces han fallecido ya cinco menores que se sepa y no quiere ni vernos”, lamentó.

La semana pasada las familias, entre ellas las del menor de Almacelles, se concentraron frente al Congreso para reclamar una ley contra el acoso escolar. En la carta, exigen “respuestas públicas ante la evidente dejación de funciones” del ministerio de Educación y advirtieron que “no aceptamos su silencio por respuesta. Hay vida de menores en juego”.