Proyecto para construir viviendas modulares en el Segrià Sud

El Consorci del Segrià Sud, la entidad sin ánimo de lucro Social House y la consultora en innovación social Silikon Group firmaron ayer un convenio de colaboración para impulsar un proyecto de mejora de acceso a la vivienda en los municipios adheridos al organismo. Entre las acciones previstas, destaca la construcción de viviendas modulares con una superficie de 40 metros cuadrados y ampliables. Asimismo, está previsto un censo de pisos vacíos y trabajar en la gestión de alquiler social con grandes propietarios.

