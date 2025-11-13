Sin internet ni teléfono fijo los últimos tres días

Una avería en el cable de fibra óptica de Movistar ha dejado sin conexión a internet ni líneas de teléfono fijo a dos municipios del Segrià y uno de Les Garrigues durante los tres últimos días. Se trata de Artesa de Lleida, Puigverd de Lleida y Castelldans, que el pasado domingo por la noche se quedaron sin acceso a este servicio de banda ancha en sus casas y negocios. La incidencia quedo resuelta a última hora de la tarde de ayer tras haber provocado un aluvión de quejas de vecinos y ayuntamientos, y numerosos usuarios lamentan que no pueden trabajar, ya que la conexión es “pésima”. La alcaldesa de Artesa de Lleida, Mariona Rebull, denunció la falta de inversión en la red “porque las incidencias se repiten demasiado a menudo”. Además, denunció que tampoco se ha retirado de los pueblos las cubiertas del cable de cobre de telefonía inactivo desde primavera. Maria Àngels Curcó, farmacéutica de Artesa, lamentó que nadie le informase sobre la incidencia y denunció el “paro total de la actividad desde el lunes”. Fuentes de Movistar apuntaron ayer que la incidencia “fue más compleja de lo previsto”, y hubo que cambiar un fragmento de fibra óptica.