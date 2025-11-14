Los dos equipos de robótica de la Seu consiguen los cerca de 20.000 euros para poder viajar a la final mundial de Singapur

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Los dos equipos de robótica de la escuela Albert Vives de la Seu d'Urgell que irán a final de mes a Singapur como únicos representantes de Cataluña a la final mundial de la World Robot Olympiad han conseguido la financiación suficiente para el viaje. Las families de los escolares habían impulsado una campaña para poder costear los cerca de 20.000 euros que calculan que cuesta hacer frente a los gastos de inscripción de los dos equipos en la competición y el desplazamiento, hotel y parte de la manutención de los menores y la entrenadora. Las aportaciones las han recogido a través de la plataforma de financiación colectiva GoFundMe y este jueves se pudo dar por cerrada con el objetivo cumplido.

Los dos equipos del Alt Urgell están formados por cuatro alumnas de doce años y dos alumnos de once años. La entrenadora, Mireia Alba, aseguró ayer que el hito de este año “es algo muy excepcional que no podemos normalizar de ninguna manera”. “Llegar hasta aquí ya es todo un reto, pero que dos equipos del mismo centro participen en la misma categoría y sean los únicos de toda Catalunya es extraordinario y no se había dado nunca antes”, recalcó. “Hay muchas horas de trabajo detrás, hace falta constancia, entusiasmo, que los participantes se lo crean y trabajo en equipo”, concluyó.

Los equipos son AV Aleix cas tocat!, con Aleix Pujantell, Joan Vilanova y Àneu Algueta, y AV Les tres bessones, con Iune Giró, Berta Garcia y Ainara Pujantell, que estos días ultiman los detalles de sus robots.