Lleida tiene cerca de mil kilómetros de red de fibra óptica

Lleida tiene ya cerca de 1.000 kilómetros de red de fibra óptica y el 80% de los municipios disponen de conexión a internet de alta velocidad, según datos de la Diputación. El vicepresidente primero del ente provincial, Agustí Jiménez, destacó en Tremp que el objetivo es garantizar que todos los pueblos estén conectados, fomentando la igualdad de oportunidades. Se prevé invertir 35 millones de euros más en el despliegue. Por otra parte, la Fundación para la Investigación y la Innovación presentó ayer en Tremp la ruta La força de l’aigua, un recorrido científico por las instalaciones hidroeléctricas del Pirineo disponible en turismecientific.cat.