Pillado a 187 km/h por una carretera de 90 y de noche en Plans de Sió
Los Mossos han denunciado penalmente al conductor, un hombre de 40 años
Los Mossos d'Esquadra denunciaron penalmente este jueves al conductor de un BMW, modelo Serie 3, por circular a 187 kilómetros por hora por la L-310 en Plans de Sió, en Lleida, en un tramo limitado a 90 kilómetros por hora.
El infractor, un hombre de 40 años, fue pillado a las 19.40 horas por un radar de velocidad montado a la altura del punto kilométrico 10,8 de la carretera.
Los agentes denunciaron al conductor por un delito contra la seguridad del tráfico por circular con una velocidad penalmente punible y el denunciado tendrá que comparecer, cuando sea requerido, ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Cervera.