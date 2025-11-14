Pillado a 187 km/h por una carretera de 90 y de noche en Plans de Sió

La imagen del radar, con el vehículo infractor que circulaba a 187 por la L-310 en Plans de SióiMossso d'Esquadra

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra denunciaron penalmente este jueves al conductor de un BMW, modelo Serie 3, por circular a 187 kilómetros por hora por la L-310 en Plans de Sió, en Lleida, en un tramo limitado a 90 kilómetros por hora.

El infractor, un hombre de 40 años, fue pillado a las 19.40 horas por un radar de velocidad montado a la altura del punto kilométrico 10,8 de la carretera.

Los agentes denunciaron al conductor por un delito contra la seguridad del tráfico por circular con una velocidad penalmente punible y el denunciado tendrá que comparecer, cuando sea requerido, ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Cervera.