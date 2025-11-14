Publicado por segre Creado: Actualizado:

Una vecina de Súria, M. C. C., de 63 años, ha muerto este viernes en un accidente en la C-55 en Riner, en el Solsonès, mientras conducía su turismo. Según el Servei Català de Trànsit, en el choque se han visto implicados dos turismos y una furgoneta y otras dos personas han resultado heridas de diversa consideración.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente a las 14.21 horas desde el punto kilométrico 71,1 y se han activado cinco patrullas de los Mossos d'Esquadra, cinco dotaciones de Bomberos de la Generalitat –han hecho trabajos de excarcelación a dos de los vehículos–, y tres unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

El accidente obliga a cortar la carretera en los dos sentidos de la marcha (consulta aquí el estado del tráfico). Este año, 126 personas ya han perdido la vida en las carreteras catalanas, según el Servei Català de Trànsit.