El antiguo local de los jubilados acogerá la nueva biblioteca pública

El ayuntamiento de Térmens plantea la construcción de una nueva biblioteca pública, ahora ubicada en el colegio Alfred Potrony, para entrar en la red pública de la Generalitat. Para ello, prevé instalarla el antiguo local de los jubilados, en el edificio del ayuntamiento. La alcaldesa, Concepció Cañadell, apuntó que el proyecto contempla un presupuesto de 250.000 euros. Será una de las obras que se incluirán en el PUOSC y cuenta con una ayuda de 225.066 euros. “Este equipamiento está muy bien ubicado, en planta baja y muy accesible para todos”, dijo. La nueva biblioteca llevará el nombre de Roser Capdevila, presidenta del Jurado de Honor del Concurso Il·lustrat de Térmens. Añadió que este espacio es idóneo para ubicar la biblioteca después de que la asociación de jubilados se trasladara a su nueva sede en el edificio de La Humanitària.

Cañadell añadió que, pese a que la ayuda del plan de obras de la Generalitat para adecuar este espacio fue concedida para 2027, el consistorio adelantará la obra al primer trimestre del próximo año 2026. “Sabemos que deberemos financiar las obras con fondos propios o bien recurrir a un préstamo, que después será liquidado con la ayuda del PUOSC”, dijo la alcaldesa.