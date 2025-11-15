Encapuchados saquean de madrugada un bar de Oliana

Publicado por SegreCynthia Sans Creado: Actualizado:

Tres encapuchados saquearon la madrugada de ayer el Bar Jardí de Oliana. Ocurrió a las 3.00 horas en la avenida Alt Urgell —la travesía de la C-14 que cruza la localidad- y los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para identificar y detener a los sospechosos.

El robo con fuerza se produjo a las 3.00 horas cuando tres individuos encapuchados y con guantes reventaron la persiana metálica del establecimiento. Saltó la alarma, lo que despertó a los vecinos, que grabaron cómo se producía el robo. Los ladrones consiguieron forzar las máquinas recreativas y llevarse la recaudación. Cometieron el robo en apenas unos minutos.

Por su parte, el alcalde, Ricard Pérez, reclamó ayer la instalación de lectores de matrículas en la travesía de la carretera C-14. Para el primer edil, el municipio “es un lugar estratégico” y la instalación de estos sistemas serviría para “incrementar la seguridad en esta población pero también en los municipios del resto de la comarca del Alt Urgell”. Pérez recordó que hace más de un año” que el consistorio trabaja para disponer de estos mecanismos. “El departamento de Interior nos aseguró que habría una línea de subvenciones para ejecutar el proyecto pero todavía estamos esperando”, lamentó. La actuación supondría una inversión de 16.000 euros.

Oleada de robos

Aparte del asalto de la madrugada del viernes en este bar, el ayuntamiento explicó que en el último mes y medio se han producido otros tres robos similares. “Necesitamos más medidas de seguridad de forma urgente para que los responsables no queden impunes”, insistió.

Hace menos de un mes hubo un robo similar en un restaurante de Agramunt. En este caso fue cometido por dos encapuchados, que accideron tras romper una cristalera.