Nueva inversión para prevenir inundaciones

El ayuntamiento de Castelló de Farfanya proyecta obras para poner fin a las inundaciones que afectan a la avenida Catalunya en episodios de fuertes lluvias. Incluyen intervenciones en la red de agua y alcantarillado hasta la travesía de Algerri y supondrán una inversión de 330.000 euros. Se trata de una actuación que tiene asignadas ayudas del plan único de obras y servicios (PUOSC), si bien la Generalitat las ha otorgado para la anualidad 2027-2028. Los vecinos votarán si las adelantan al próximo año, en el marco de los primeros presupuestos participativos del municipio.

Las votaciones finalizarán el próximo 17 de noviembre por la tarde y se pueden hacer de forma telemática a través de la aplicación Tràmit o de manera presencial en las oficinas municipales. El pasado 9 de noviembre se celebró una sesión informativa, en la que se explicaron los proyectos incluidos en los presupuestos y el funcionamiento del proceso de votación. El alcalde, Omar Noumri, destacó que se trata de una “oportunidad” para que los vecinos participen directamente en la planificación del presupuesto municipal.

Según Noumri, los residentes podrán decidir entre un presupuesto de 1,4 millones de euros para 2026 u otro de 1,8 millones, que incluiría obras del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) previstas para 2027-2028. Esta última opción requeriría contratar un préstamo de 400.000 euros con el Institut Català de Finances (ICF), que adelantará 400.000 euros para poder ejecutar la obras subvencionadas de forma anticipada. Estas incluyen la mejora de las piscinas, con una inversión superior a los 20.000 euros, y la reforma de la terraza del local social El Centro, también con un presupuesto de más de 20.000 euros, que contempla el aislamiento de la instalación. Además, se prevé la mejora del acceso al local social Lo Centro, con 79.000 euros.

“Es una oportunidad poder ejecutar las obras, ya que contamos con las ayudas del PUOSC”, afirmó Moumri, resaltando la importancia de que la ciudadanía participe en estas decisiones y ayude a definir las prioridades de inversión en el municipio. Los primeros presupuestos participativos de Castelló, quieren dar voz directa a los vecinos en la planificación de su localidad y en la mejora de infraestructuras que afectan a su día a día.