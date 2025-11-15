Vilac reforme era cabana tà pastors dera pleta de Varradòs
Substituirà eth tuèu d’aigua deth pòble, encara de fibrociment, per ua de polietilèn
Era Entitat Municipau Descentralizada (EMD) de Vilac a modernizat era cabana plaçada ena Pleta de Varradòs. Aguest emplaçament, emplegat per pastors enes mesi d’ostiu, a estat objècte d’importantes milhores autant en interior coma en exterior damb er objectiu d’aufrir un espaci mès comòde, segur e foncionau. Entre es principaus nauetats qu’intègren es òbres, destaque era adequacion d’ua codina equipada damb un poladèr e placa de coccion de gas. Tanben s’a eishamplat er espaci interior entà poder-i plaçar un lhet e s’a incorporat un inodòr sec, ua milhora especiauments valorada pes qu’an passat longues jornades ena nauta montanha. Era humenèja tanben a estat renovada, damb un revestiment de ceramica refractària entà garantir ua major durabilitat e seguretat. En exterior, eth barrament antic tath bestiar da pas a ua barralha d’acèr galvanizat que proporcione ua major proteccion.
Tanben s’an installat naues hièstres qu’apòrten mès lum naturau e pòrtes metalliques que faciliten er accès e refortissen era seguretat d’aguest lòc. “Demoren fòrça pògues ena zòna, e aguesta cabana ei emplegada de viatges per comoditat deth ramat, pr’amor qu’ei plaçada en ua zòna apròp dera pista que s’utilizaue d’abitud”, explique Eric Rella, president dera EMD de Vilac, que soslinhe era importància d’aguesta inversion. Ath delà, auance que ja i a plans entà ua futura fasa, ena que s’incorporaràn servicis basics coma era lum, aigua correnta e un banh, respectant era condicion de cabana catalogada. Ath delà dera cabana, era EMD amiarà a tèrme milhores en hilat d’aigua. Concrètaments, renauirà eth tuèu principau dera aigua deth pòble, actuauments de fibrociment, e lo substituïrà per un tuèu de polietilèn que complís damb era normativa vigenta. Gràcies a ua subvencion deth Plan de Salut dera Deputacion e eth cofinançament der Ajuntament de Vielha e Mijaran, aguest projècte melhorarà era qualitat e seguretat dera distribucion.