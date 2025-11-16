Celebran 25 años de Patrimonio Mundial en Tarragona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Una treintena de personas viajaron ayer desde La Vall de Boí a Tarragona para celebrar el reconocimiento de la Unesco al conjunto de las iglesias románicas de este municipio de la Alta Ribagorça y del conjunto arqueológico tarraconense. Ambos fueron declarados Patrimonio Mundial el año 2000. El Centre del Romànic organizó el viaje, en el marco de los actos que conmemoran la declaración de las iglesias románicas de La Vall de Boí. El día 22 se celebrará en el espacio Joan Peralada de Barruera la jornada La Vall de Boí, 25 años de Patrimonio Mundial y retos de futuro, con ponencias, mesas redondas y debates.