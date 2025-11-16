Trashumancia de caballos de Sant Joan de l’Erm a Enviny y Llarvén

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Un rebaño de 60 caballos transitó ayer por Romadriu, Montenartró, Rialp y Montardit en su trayecto desde Sant Joan de l’Erm (Alt Urgell), donde han pasado el verano y el inicio del otoño, hacia Enviny y Larvén, en el Pallars Sobirà, donde permanecerán hasta su traslado a Tornafort para la primavera. Se trata de uno de los dos últimos rebaños trashumantes de caballos del Pirineo. El pastor que monta la yegua negra es Gerard Altieri.