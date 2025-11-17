Esterilizan y dan en adopción gatos callejeros

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Ossó de Sió ha llevado a cabo una actuación de control y gestión de la colonia felina de este núcleo de población mediante el método CER (captura, esterilización y retorno), en colaboración con la Fundació Silvestre. Lo hizo tras recibir la propuesta de una pareja que tiene una segunda residencia en el municipio. La intervención ha permitido esterilizar un total de 24 gatos adultos y dar en adopción tres crías, con el objetivo de mantener la población felina en equilibrio y garantizar su bienestar. El alcalde, Antoni Gilabert, destacó la importancia de controlar estas colonias para evitar problemas de salud pública y preservar una buena convivencia como dicta la ley. Esta intervención ha costado unos 3.000 euros, y el consistorio prevé solicitar una ayuda a la Generalitat para sufragar su coste.

Controlar las colonias de gatos se ha convertido en un reto creciente para los ayuntamientos y la ciudadanía. La esterilización y la alimentación adecuadas ayudan a para prevenir enfermedades y reducir conflictos vecinales. El ayuntamiento prevé hacer lo mismo con colonias de los otros pueblos del municipio.