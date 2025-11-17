El Parador de Vielha ya tiene fecha de reapertura después de siete meses de reformas

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

La presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, ha anunciado este lunes que el Parador de Vielha abrirá las puertas el 27 de noviembre después de siete meses de reforma para modernizar las instalaciones y la eficiencia energética del edificio. En esta obra se han invertido más de 3 millones de euros y cuando cierre la temporada se invertirán unos 800.000 más. Con respecto al Parador de Arties, también en la Val d'Aran, se cerrará en octubre para emprender una obra de reforma integral que supondrá una inversión de unos 13 millones de euros.

Los dos Paradores araneses, el de Vielha y el de Arties, se incorporan a la red de Puntos Violeta, reafirmando el compromiso de la compañía con la igualdad y la creación de entornos seguros.

Con la reapertura de Vielha, y la vuelta a la actividad del Parador de Cardona en mayo, Cataluña vuelve a contar con sus ocho Paradores abiertos al público, si bien en octubre del próximo año se cerrará el Parador de Arties por obras de reforma integral.

Raquel Sánchez se ha mostrado "orgullosa" de ver que la renovación "se ha llevado a término sin perder la esencia que lo define; un entorno natural único, rodeado de montañas en pleno corazón del Pirineo catalán" y ha destacado que las obras realizadas "refuerzan el compromiso con la calidad, el confort de los clientes y la sostenibilidad".

Por su parte, el delegado del gobierno español en Catalunya, Carlos Prieto, ha asegurado que "el Parador de Vielha y el de Arties son espacios que proyectan la identidad y el patrimonio de la Val d'Aran y que generan oportunidades económicas y de cohesión territorial".

Ocupación en los Paradores catalanes

Los ocho Paradores catalanes han alcanzado en los nueve primeros meses de 2025 un índice de ocupación del 77%, que representa 6 puntos más con respecto al mismo periodo del año 2024. Entre enero y septiembre el número de clientes alojados supera los 84.000, siendo mayoritariamente clientes nacionales, y los cubiertos vendidos en estos nueve primeros meses superan los 104.000.