Un conductor ebrio y sin carnet coge un coche sin permiso y choca contra un almacén en Mollerussa

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Policía Local de Mollerussa ha denunciado penalmente a un conductor que el pasado miércoles chocó contra un almacén con un coche de su compañero de piso que había cogido sin su permiso, se encontraba bajo los efectos del alcohol y no tiene licencia. Los hechos tuvieron lugar la noche del pasado miércoles en la calle Crist Rei cuando un turismo chocó contra un inmueble. La Policía Local acudió al lugar al ser alertada por un vecino.

Los agentes observaron que el conductor del vehículo presentaba síntomas evidentes de embriaguez, por lo que fue trasladado a dependencias policiales para practicarle la prueba de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo. Además, comprobaron que no tenía carnet. Al día siguiente, el propietario del coche se personó a comisaría para informar de que el conductor era su compañero de piso y que le había cogido el vehículo sin su consentimiento.

Por ello, el infractor fue imputado por los delitos de hurto y uso de vehículo a motor y dos delitos viales—conducción sin licencia y alcoholemia positiva. Una grúa retiró el vehículo siniestrado.