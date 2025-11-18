Espadaler anuncia un tercer juzgado en Cervera, que negocia con Madrid

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, visitó ayer las obras de los juzgados de Cervera, donde se invierten más de 1,1 millones de euros, y reafirmó el compromiso de la Generalitat de impulsar la creación de una tercer juzgado de Instrucción —a partir de 2026 se denominarán tribunales de Instancia. Destacó que “el objetivo es avanzar hacia una justicia más eficiente y cercana a la ciudadanía, que reduzca los tiempos de espera y mejore la calidad del servicio público”. Espadaler mantuvo una reunión en la Paeria con el alcalde, Jan Pomés, y visitó además la sede judicial. El conseller recordó que la Generalitat trabaja conjuntamente con el ministerio de Justicia para hacer posible la creación de la nueva unidad judicial. “Las cifras objetivas reclaman una tercera unidad judicial mixta en Cervera, y esta es una demanda legítima del municipio”, afirmó. Por su parte, el alcalde, Jan Pomés, destacó que “estamos muy contentos de que la Generalitat venga al territorio para escuchar nuestras necesidades y reivindicaciones” y añadió que “trabajamos con la Generalitat y con el Gobierno para conseguir la tercera unidad judicial en Cervera”.

Las obras, en marcha desde octubre, se enmarcan dentro del programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos, con financiación europea. Con un presupuesto de 1.111.872 euros, se rehabilitan fachadas, cubiertas y terrazas para mejorar la eficiencia energética. También se instalarán placas fotovoltaicas y nuevos sistemas de climatización. Finalmente, se mejorarán los sistemas de protección y detección de incendios, los equipos de videovigilancia y la megafonía.

Más reformas en el interior del edificio judicial de cara al 2026

El departamento de Justícia destinará además 48.391,20 euros a una adecuación funcional de los juzgados de Cervera que permitirá habilitar un nuevo espacio para la Fiscalía, ampliar el servicio común de tramitación y renovar los baños de la primera planta del edificio. Estas obras complementarias se prevé que finalicen durante el primer trimestre de 2026. Espadaler destacó que estas reformas internas están vinculadas a la puesta en marcha de una tercera unidad judicial.