Fomento desoye la orden de elevar la seguridad en el eje de la Franja

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La consejería de Fomento de la DGA sigue sin cumplir, año y medio después de haber sido aprobado por unanimidad en la comisión del ramo de las Cortes de Aragón, el mandato de “instalar de forma inmediata elementos de señalización, balizamiento y defensa” en el tramo de la carretera A-1239 entre Albalate de Cinca y Esplús “para mejorar de forma inmediata las condiciones de seguridad de esta vía” mientras tramita su mejora.

Esos elementos siguen sin ser instalados año y medio después de que las Cortes aprobaran, a propuesta del PSOE, ese mandato, tal y como resulta visible en la cobertura que la Plataforma Carretera A-1239 hizo de la andada reivindicativa celebrada hace unas semanas.

Esa carretera, uno de los ejes viarios de la Franja que con sus 19 km entre Albalate y Binéfar enlaza el Baix Cinca con la Llitera y el corredor de la A-2 con los de la A-22 y la N-230, ha perdido la mitad del tráfico tras dos décadas de abandono y deterioro por el tráfico de más de 300 camiones diarios. Hoy apenas transitan por ella un millar de vehículos, turismos en su mayoría, cada jornada.

A ese incumplimiento se le suma otro, más reciente, de un mandato del mismo órgano parlamentario, en este caso a propuesta de Aragón Existe y también por unanimidad de todos los grupos, que contenía tres puntos: “Dotar de una partida específica” la “reforma integral” de la vía, “licitar el proyecto a la mayor brevedad posible” y contemplar en él “dos carriles separados por líneas discontinuas, arcenes laterales, señalización lateral y mejoras del dragado”.

A fecha de hoy no hay noticias de esa licitación, más bien al contrario. Fuentes de Fomento señalaron ayer que cualquier posibilidad de ejecutar los proyectos de mejora de esa vía, que “están redactados y aprobados”, se halla “a la espera de tener dotación presupuestaria para iniciar su licitación”. Y eso, con un Gobierno autonómico que lleva desde enero operando con el presupuesto de 2024 prorrogado y que carece de apoyos parlamentarios para sacar adelante unas nuevas cuentas, no tiene visos de ocurrir a corto ni a medio plazo.

Las mismas fuentes señalaron que a lo largo de este año se ha redactado “el proyecto de acondicionamiento de un segundo tramo” entre Albalate de Cinca y Esplús que se suma a otro inicial, que solo cubría siete de los 19 kilómetros y que fue redactado el año pasado. La mejora de la A-1239 fue incluida en el Plan General de Carreteras 2013-2024, pero carecía de diseño.