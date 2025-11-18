La Comarca activa un servicio de bienestar emocional para los jóvenes

Los responsables de la insticución, con los carteles del servicio. - COMARCA DE LA LLITERA

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Comarca de la Llitera ha puesto en marcha un servicio de bienestar emocional dirigido a jóvenes de 14 a 30 años. La iniciativa, de carácter gratuito y con asistencia de carácter confidencial, ofrece acompañamiento psicológico, orientación personal y apoyo ante situaciones de malestar emocional, según informó la institución.

El proyecto, que cuenta con el apoyo económico del IAJ (Instituto Aragonés de la Juventud), está gestionado por Abcdari, un centro transdisciplinar especializado en aprendizaje, neurodesarrollo y neuropsicología.

La atención a los jóvenes se presta los martes y los jueves por la tarde, “alternando entre Binéfar y Tamarit de Llitera para garantizar la proximidad” en los dos principales núcleos de población de la comarca.

Las sesiones son presenciales e individuales y tienen una duración de una hora.

El acceso al servicio tiene carácter confidencial y la atención no requiere la emisión de informes previos por parte de los profesionales que asisten a los usuarios.

Estos pueden concertar las citas a través de WhatsApp en el número de teléfono 744 609 534 o en el correo electrónico info@abcdari.com.