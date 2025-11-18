Libertad con medidas cautelares para el cazador que mató a un compañero en Cervera con un disparo accidental

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El juzgado de Cervera ha acordado este martes por la mañana libertad provisional con medidas cautelares para el cazador de 30 años detenido ayer lunes por ser el autor del disparo accidental que acabó con la vida de uno de sus compañeros, de 64 años y vecino de Bellveí, en un coto de Cervera, entre los núcleos de Castellnou d'Oluges y Malgrat. El juzgado ha abierto la causa por un delito de homicidio imprudente y el acusado tendrá que comparecer cada quince días en el juzgado. Además, le han retirado el permiso de armas.

El suceso se produjo este lunes en torno a las 10.00 horas, después de acabar una batida de corzos en una zona boscosa, al lado del camino que enlaza Tarroja con les Oluges, cerca del municipio de Torrefeta i Florejacs.

La víctima, que era el guarda del coto y muy conocido en el sector, se encontraba sentado en el puesto del conductor de un todoterreno pick up cuando el otro cazador, que se disponía a subir al vehículo por la zona del copiloto, habría resbalado y accidentalmente apretó el gatillo de su rifle, disparando la bala que quedaba en la recámara.

La bala atravesó la puerta por la zona del retrovisor e impactó en el pecho del conductor, que murió en el acto, según fuentes solventes. Al parecer, el joven explicó que había retirado la munición antes de guardar el rifle en la funda. En seguida alertaron a los servicios de emergencia.

Hasta el lugar acudieron patrullas de los Mossos d’Esquadra y una ambulancia del SEM, que no pudieron hacer nada por salvar la vida de la víctima. La Unidad de Investigación (UI) de la ABP Urgell-Segarra se hizo cargo del caso y procedió a la detención del cazador de 30 años como presunto autor de un delito de homicidio por imprudencia. También se procedió al decomiso del arma y una grúa retiró la pick up.

Las primeras conclusiones apuntaban a un tiro accidental. El arrestado fue trasladado a la comisaría de Cervera para tomarle declaración junto a otra persona que se acercó en el lugar tras el incidente. También acudió una comitiva judicial del juzgado de guardia de Cervera. Sobre las 13.30 horas se procedió al levantamiento del cadáver. Por su parte, los Agentes Rurales comprobaron que los cazadores tenían toda la documentación en regla para participar en la cacería y llevar las armas.

La noticia causó una gran conmoción en Torrefeta. Por su parte, el alcalde de Cervera, Jan Pomés, lamentó lo sucedido y mostró su apoyo a las familias afectadas. “Se trata de una desgracia muy grave que nadie habría querido que ocurriera”, declaró.