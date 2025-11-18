Más de 900 personas reman con la Barca Dragón del Club Cadí Canoë-Kayak

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El Club Cadí Canoë-Kayak, con la colaboración del Parc Olímpic del Segre, ha llevado a cabo 92 sesiones de entrenamiento con la Barca Dragón, una forma de piragüismo de origen oriental y con una tradición milenaria que permite hacer ejercicio con cualquier tipo de intensidad. La entidad ha hecho balance de los primeros meses desde que la estrenó el pasado mes de mayo. Un total de 902 personas han participado en esta propuesta inclusiva para acercar el deporte del piragüismo y el club deportivo local a los vecinos de la comarca del Alt Urgell. El club destaca que se realiza con una embarcación de diez personas, un factor que “fomenta la integración, la socialización y el trabajo en equipo”.

Entre las entidades que se benefician de esta iniciativa destaca el Esplai de la Gent Gran, que realizan los entrenos una vez a la semana. También participan personas de la Associació Contra el Càncer Alt Urgell, que reman todos los lunes.

Competición

El Cadí Canoë-Kayak consiguió una medalla de bronce en Dragon Boat, con el grupo “Sardinetes del Segre”, en el transcurso de una competición organizada en Badalona con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama.