Plan para impulsar el tejido empresarial y el empleo en la Cerdanya

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El consell de la Cerdanya y la Generalitat impulsarán un plan de trabajo para favorecer las empresas y la emprendedoría en la comarca. Se trata de un acuerdo que llega tras la visita, el pasado fin de semana, del conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper. Se reunió con el presidente del consell comarcal, Isidre Chia, en un encuentro en el que también participó el coordinador territorial de Empresa y Trabajo en el Alt Pirineud, Hèctor Ortiz.

El ente comarcal destacó tras la reunión de trabajo las apuestas por el refuerzo de la economía local, la promoción de la innovación y de nuevos proyectos estratégicos, así como el apoyo a los emprendedores y profesionales que actúan en el territorio.

Durante la reunión, consell y Generalitat también abordaron la necesidad de mejorar la ocupación en la comarca con el objetivo de generar más oportunidades laborales y consolidar la dinamización económica. La jornada de trabajo sirvió también para compartir diagnósticos, identificar oportunidades y establecer líneas de colaboración entre administraciones para avanzar hacia una Cerdanya más dinámica, competitiva y cohesionada, poniendo el foco en la planificación de políticas que impulsan el desarrollo económico territorio.