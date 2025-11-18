Protesta en el colegio de Rosselló para exigir mejoras en un centro que tiene numerosas deficiencias

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La plataforma Rosselló per una Escola Millor y la Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) de la escuela La Rossella se movilizan esta mañana a la entrada del centro para exigir mejoras. Se trata de un edificio de los años sesenta que presenta numerosas deficiencias, sobre todo de espacio, ya que en él estudian 275 alumnos, está pensado para acoger una línea y en la actualidad hay dos.

Por su parte, el delegado de Educación en Lleida, Ruben Mansilla, indicó que ya hay una partida de 500.000 euros para las primeras mejoras y que mañana miércoles está prevista una reunión con la AFA, la dirección del colegio, los arquitectos y la conselleria para poder introducir las pertinentes mejoras, licitarlo y ejecutar las obras en un año.

Sin embargo, la AFA asegura que este proyecto es insuficiente, ya que solo prevé la ampliación del comedor, que se ha quedado pequeño para la cantidad de niños que lo utilizan, por lo que es preciso hacer turnos para comer a partir de las 12.30 horas. Añaden que la escuela necesita otras muchas mejoras y que la ampliación del comedor ya fue una promesa que el departamento planteó el pasado año sin que haya habido avances hasta ahora.