Tensión entre regantes por la modernización del Urgell

Joan Gómez

La asamblea de la colectividad 13 del Canal d’Urgell, con sede en Miralcamp, evidenció las tensiones que genera entre los regantes el proyecto de modernización, y, en particular, la decisión de exigir un 75,01% de votos favorables para aprobarlo. Varios asistentes tacharon este umbral de poco democrático, recordaron que las ordenanzas permiten también la mayoría simple del 51% y acusaron a la Junta de la colectividad de optar por “la fórmula más dura”. La presidencia y la secretaría respondieron que solo aplican las ordenanzas y que cambiar el reglamento requeriría entre dos y tres años, mientras que la Administración ha dado un margen de pocos meses para decidir. Durante la sesión, el presidente, Jaume Perera, aludió al malestar por el intento de modificar el censo incorporando votos de abastecimientos urbanos y otros usos, algo que, según varios regantes, habría alterado el equilibrio de representación. A ello se suma la fricción derivada de la reunión de la semana pasada entre organizaciones agrarias y la conselleria d’Agricultura, en la que se reclamó una propuesta “más inclusiva” y mejor financiada, así como aplazar la votación, petición que el Canal ha rechazado. En el trasfondo, una parte de los regantes teme endeudarse sin un convenio ni ayudas cerradas, mientras otros alertan de que un “no” puede hacer perder una inversión clave en un contexto de sequías.

La asamblea extraordinaria en la que la colectividad 13 fijará su posición se celebrará el 15 de diciembre con un único punto: votar sobre la modernización. Solo podrán participar los titulares según el padrón de la Comunidad General, lo que obliga a muchos propietarios a actualizar la titularidad de sus fincas; de lo contrario, esas hectáreas quedarán fuera del recuento. También se permite delegar el voto.