Vielha reabre el Parador y el de Arties cerrará por obras en octubre

La presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, avanzó ayer que el Parador de Vielha abrirá sus puertas el 27 de noviembre tras una amplia reforma, que explicó en una visita al establecimiento junto al delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto. El objetivo de la actuación ha sido modernizar las instalaciones y mejorar la eficiencia energética del edificio. Se han destinado más de tres millones de euros y se invertirán otros 800.000 euros en nuevas mejoras durante el cierre de temporada. Destaca la instalación de placas fotovoltaicas para reducir al menos un 23% el consumo eléctrico del edificio y su impacto ambiental, reduciendo en 145 toneladas de CO2 su huella de carbono. En cuanto al Parador de Arties, se cerrará en octubre para emprender una reforma integral que supondrá una inversión de unos 13 millones de euros. Los dos Paradores araneses, el de Vielha y Arties, se incorporan a la red de Punts Violeta, reafirmando el compromiso de la compañía con la igualdad y la creación de entornos seguros.