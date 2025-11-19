Aran destapa una red de cazadores furtivos

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Agentes de Medio Ambiente del Conselh d’Aran y del Grupo Antifurtivismo de los Rurales han denunciado a seis personas por caza furtiva en la Val d’Aran. Las investigaciones revelaron que cazadores locales daban apoyo logístico a personas procedentes de otras comunidades para la caza ilegal del rebeco. Hace dos semanas, en la Val de Toran, se interceptó a un cazador local y a otro de València después de abatir un ciervo y una hembra de rebeco, cuyo trofeo intentaron ocultar. Ambos fueron denunciados por cazar sin autorización ni precintos reglamentarios. Días después, se detectó a dos cazadores locales y dos de Ciudad Real con dos cabezas de rebeco obtenidas ilegalmente. En los operativos se confiscaron piezas y armas. Las sanciones pueden ser de hasta 120.000 euros y la pérdida de la licencia de caza por cinco años.