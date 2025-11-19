Arriendos de 10 años en la bolsa de casas rurales

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Consell Executiu aprobó ayer que la Agència de l'Habitatge de Catalunya cree una bolsa de vivienda en municipios rurales y habilite subvenciones por veinte millones para rehabilitar un centenar de equipamientos y casas en desuso cada año hasta 2029, explicó la portavoz del Govern y consellera de Territorio, Sílvia Paneque. Ese dinero financiará, con aportaciones de los entes locales, la rehabilitación de los inmuebles, que serán destinados a vivienda habitual o al alquiler a precio “asequible y protegido” durante al menos 10 años.