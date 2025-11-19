VIVIENDA
Arriendos de 10 años en la bolsa de casas rurales
El Consell Executiu aprobó ayer que la Agència de l'Habitatge de Catalunya cree una bolsa de vivienda en municipios rurales y habilite subvenciones por veinte millones para rehabilitar un centenar de equipamientos y casas en desuso cada año hasta 2029, explicó la portavoz del Govern y consellera de Territorio, Sílvia Paneque. Ese dinero financiará, con aportaciones de los entes locales, la rehabilitación de los inmuebles, que serán destinados a vivienda habitual o al alquiler a precio “asequible y protegido” durante al menos 10 años.