Faltan profesores en la Escuela de Música de Mollerussa por bajas sin cubrir desde principios de curso

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Algunos alumnos de la escuela municipal de música de Mollerussa no han recibido desde el inicio del curso ni una sola lección sobre el instrumento que quieren aprender a tocar. Esto se debe a que faltan profesores para impartir todas las clases desde el pasado mes de septiembre. Así lo explican familias del alumnado, que expresaron sentimientos de frustración e impotencia ante esta situación.

Según explicaron fuentes municipales, la escuela de música cubrió antes de empezar el curso las plazas estructurales y las vacantes previstas. Sin embargo, hubo bajas largas e imprevistas a principios del año lectivo que han desbordado la capacidad de respuesta del centro. En años anteriores, la dirección había podido incorporar con rapidez a docentes de otras escuelas de música. Sin embargo, la actual normativa sobre contratación pública obliga a hacerlo a través bolsas de trabajo.

Tras acumular sesiones anuladas, la escuela no cobró la cuota del mes pasado como forma de compensar parcialmente el servicio no prestado. Las familias valoraron el gesto, pero subrayaron que el problema persiste y que algunos alumnos siguen sin haber hecho ni una sola clase de instrumentos como el piano. El ayuntamiento de Mollerussa dijo ser consciente de la situación y afirma que trabaja para encontrar una solución. Las familias de los alumnos y alumnas, por su parte, reclaman que las clases se normalicen cuanto antes.