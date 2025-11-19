Fiesta en el pabellón por el Día de la Infancia

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Mollerussa celebrará el 23 de noviembre el Día Mundial de la Infancia y la Adolescencia con una fiesta en el Pavelló Pla d’Urgell, con actividades organizadas junto al Consell de Participació Infantil i Adolescent y una veintena de entidades. La jornada, centrada en la participación y los derechos de niños y adolescentes, incluirá talleres de Mossos d’Esquadra y Agentes Rurales, una exhibición de la unidad canina, zona de hinchables y propuestas relacionadas con el circo.