SEGRE

Fiesta en el pabellón por el Día de la Infancia

Fiesta en el pabellón por el Día de la Infancia - J.GÓMEZ

Fiesta en el pabellón por el Día de la Infancia - J.GÓMEZ

Publicado por
Redacció

Creado:

Actualizado:

Mollerussa celebrará el 23 de noviembre el Día Mundial de la Infancia y la Adolescencia con una fiesta en el Pavelló Pla d’Urgell, con actividades organizadas junto al Consell de Participació Infantil i Adolescent y una veintena de entidades. La jornada, centrada en la participación y los derechos de niños y adolescentes, incluirá talleres de Mossos d’Esquadra y Agentes Rurales, una exhibición de la unidad canina, zona de hinchables y propuestas relacionadas con el circo.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking