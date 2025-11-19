Juicios en la Audiencia por drogas en El Pont y Aran

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Fiscalía solicita una condena de siete años de prisión para una mujer acusada de traficar con cocaína en el bar que regentaba en El Pont de Suert. Está previsto que el juicio se celebre el próximo jueves 27 en la Audiencia de Lleida. Los Mossos arrestaron a la acusada en julio de 2023. En un primer registro le hallaron 30 envoltorios con cocaína, 36 con heroína y 2.571 euros. En comisaría, escondida entre la ropa, también le hallaron una pieza de cocaína (46 gramos). Por otra parte, la Audiencia tiene previsto juzgar el día 25 a una pareja acusada de traficar con drogas en la Val d'Aran. La Fiscalía solicita seis años de cárcel para la mujer, porque es reincidente, y cinco años para el hombre. En el registro de su domicilio hallaron cocaína y heroína con un valor total de 11.340 euros. Además de la cárcel, solicita una multa de 34.046 euros.