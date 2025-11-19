Los Ànima distinguen la solidaridad local

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Los premios Ànima de Mollerussa reconocieron el pasado viernes la solidaridad local distinguiendo a Ignasi Cañelles, Sofía Revuelta, Jaume Suau, el trabajo conjunto de Joan Blanch, Joan Simeon y Josep Simó, y al Club Bàsquet Mollerussa. Cañelles fue premiado por más de cuarenta años dedicados a la educación; Revuelta, por su labor en la atención primaria y en la lucha contra el cáncer; Suau, por su contribución a la cultura, la investigación y el deporte en el Pla d’Urgell; Blanch, Simeon y Simó, por la mejora altruista de la Residència Can Jaques; y el Club Bàsquet Mollerussa, por más de cincuenta años fomentando valores y cohesión social a través del deporte.