La polémica subestación de Isona completa su autorización

La subestación eléctrica que Red Eléctrica de España (REE) promueve en Figuerola d’Orcau (Isona i Conca Dellà) ha completado su proceso de autorización tras años de trámites. La dirección general de Energía de la Generalitat ha autorizado la construcción de las instalaciones de alta tensión de 220 kilovoltios (kV), seis años después de que el promotor obtuviera en 2019 el visto bueno para las de 400 kV. Se trata de una instalación polémica, porque en sus inicios, hace más de una década, formaba parte del proyecto de la línea de muy alta tensión (MAT) del Pallars, actualmente descartada. El ayuntamiento de Isona i Conca Dellà expresó su rechazo a esta infraestructura eléctrica y avanzó que presentará un recurso de alzada.

La autorización de la Generalitat señala que la construcción de las instalaciones de 220 kV de la subestación supondrán una inversión de 3,5 millones de euros. Tanto estas como las de 400 kV figuran en la nueva planificación estatal de la red eléctrica para el periodo 2026-2030, actualmente en exposición pública. Este plan establece la construcción de ambas para el 2027. Por su parte, fuentes de REE indicaron que avanzan en la tramitación administrativa del proyecto pero no tienen todavía plazos previstos para las obras. La empresa está participada por el Estado y es responsable de ejecutar su planificación.

El Gobierno desestimó en 2021 el proyecto de la MAT del Pallars por el rechazo social que despertó en el Jussà. Sin embargo, mantuvo la subestación, que pasó a estar asociada a otras líneas de alta tensión. Años después, Forestalia inició la tramitación de otra línea de muy alta tensión en la comarca, que debía finalizar en la subestación de Isona. También esta nueva línea chocó con la oposición del territorio y acabó descartada. No obstante, el proyecto de la subestación sigue en pie y hace que los contrarios a las MAT en la zona teman que sirva para otro proyecto similar a los que no han prosperado.