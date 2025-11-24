Concierto de Santa Cecília solidario
Recauda 665 euros para la investigación de las enfermedades raras. Participan cinco entidades musicales de la ciudad
El Teatre Ateneu de Tàrrega acogió ayer el tradicional concierto de Santa Cecília, una cita anual que rinde homenaje a la patrona de la música. El acto contó con cinco entidades musicales y tuvo como de costumbre carácter benéfico. La recaudación, 665,85 euros, se destinará a la asociación Emma para la investigación de las enfermedades raras.
El concierto ofreció un variado repertorio que combinó piezas clásicas, tradicionales y contemporáneas. Actuaron la Coral Infantil Mestre Güell, el Orfeó Nova Tàrrega, la Coral Ramon Carnicer, el departamento de piano de la Escola Municipal de Música y Galindaina Cor Tradicional. Como ya sucedió el año pasado, la Coral Infantil Mestre Güell y el Orfeó Nova Tàrrega, que celebra 110 años, interpretaron conjuntamente una pieza, Jada. El público también pudo disfrutar de L’emigrant de Jacint Verdaguer y Amadeu Vives con la Coral Ramon Carnicer; el Nocturn Op. 69 nº 1 de Chopin a cargo de Zhuo Yue Ye en el piano y de temas tradicionales del País Valencià como Maria anava a Partera y de la Vall d’Aran como Salve de l’Auia, entre otros.
La concejala de Cultura, Laura Tejero, destacó que el concierto “unió música y solidaridad” mientras que Marta Serna, cuya hija tiene una enfermedad rara y es una de las impulsoras de Emma, agradeció la colaboración y aprovechó para reivindicar “más recursos y más investigación”.