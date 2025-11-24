Concierto de Santa Cecília solidario

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El Teatre Ateneu de Tàrrega acogió ayer el tradicional concierto de Santa Cecília, una cita anual que rinde homenaje a la patrona de la música. El acto contó con cinco entidades musicales y tuvo como de costumbre carácter benéfico. La recaudación, 665,85 euros, se destinará a la asociación Emma para la investigación de las enfermedades raras.

El concierto ofreció un variado repertorio que combinó piezas clásicas, tradicionales y contemporáneas. Actuaron la Coral Infantil Mestre Güell, el Orfeó Nova Tàrrega, la Coral Ramon Carnicer, el departamento de piano de la Escola Municipal de Música y Galindaina Cor Tradicional. Como ya sucedió el año pasado, la Coral Infantil Mestre Güell y el Orfeó Nova Tàrrega, que celebra 110 años, interpretaron conjuntamente una pieza, Jada. El público también pudo disfrutar de L’emigrant de Jacint Verdaguer y Amadeu Vives con la Coral Ramon Carnicer; el Nocturn Op. 69 nº 1 de Chopin a cargo de Zhuo Yue Ye en el piano y de temas tradicionales del País Valencià como Maria anava a Partera y de la Vall d’Aran como Salve de l’Auia, entre otros.

La concejala de Cultura, Laura Tejero, destacó que el concierto “unió música y solidaridad” mientras que Marta Serna, cuya hija tiene una enfermedad rara y es una de las impulsoras de Emma, agradeció la colaboración y aprovechó para reivindicar “más recursos y más investigación”.