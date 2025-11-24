El Gobierno licita por 3,3 millones la construcción de una pasarela peatonal sobre la A-2 en el Pla d'Urgell

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 3,3 millones de euros (IVA incluido) la construcción de una pasarela para peatones para cruzar la A-2 en el Pla d'Urgell. El proyecto inicial, presentado hace tres años, preveía construir la infraestructura cerca de la zona donde cruza la tercera acequia del canal de Urgell, cerca del puente que atraviesa la vía entre el Palau d'Anglesola y Mollerussa.

Finalmente, sin embargo, se ubicará en el km 487, delante del polígono industrial de Vila-sana. Tendrá una altura libre de paso superior a 2,2 metros para el paso de próximos, una pendiente transversal máxima del 2% y una pendiente longitudinal máxima del 6%. La pasarela quiere mejorar la seguridad vial y la accesibilidad en un tramo de 2,5 km que afecta a cinco municipios, según el ministerio.