Una gran estrella, novedad del alumbrado navideño en el Pati

El alumbrado navideño de Tàrrega ha estrenado este año una estrella de grandes dimensiones en la plaza del Carme, conocida popularmente como el Pati. Es obra de Sebastià Garralón, gerente de la empresa Sebastià Garralón —encargada de la instalación de las luces de Navidad en la capital del Urgell-, que construyó a mano durante el pasado verano.

La estrella simboliza la puerta de la Navidad en Tàrrega, que nació el año pasado coincidiendo con la reformulación de la Fira dels Artistes en un Mercat de Nadal aunque en esta ocasión se ha apostado por un diseño complemente diferente e innovador. Por un error, en la edición de ayer informábamos que la estrella repite del año pasado, en realidad lo que repite es la idea de la puerta de Navidad, que ofrece la entrada al centro comercial de Tàrrega. Además de la estrella también se puede ver un nuevo árbol de Navidad en el mismo Pati.

La capital del Urgell se convirtió el sábado en el primer municipio de Lleida en abrir el alumbrado navideño para dar inicio a una campaña mágica y llena de ilusión. En esta ocasión, el encedido contó con un espectáculo de títeres a cargo de la compañía La Pantomima. En el acto también participaron los nans de Guixanet y los Targalets.