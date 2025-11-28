Abren al tráfico la renovada calle Llobera y plaza de Sant Pere

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Solsona ha finalizado las obras de mejora de la accesibilidad de la calle Llobera y la plaza de Sant Pere y se ha abierto el paso a peatones y vehículos. Se han suprimido las aceras para ganar amplitud y se ha creado una badén largo y elevado para reducir la velocidad del tráfico. En la plaza se ha incorporado la antigua zona de aparcamiento con una rampa y un muro que hace de banco, además de renovar todos los servicios. Los trabajos han costado 121.000 euros.