Circulación interrumpida en la RL4 por una incidencia en un tren de pruebas entre Calaf y Manresa

La avería afecta a los trenes de la línea que hacen el recorrido Manresa-Lleida

El tren la línea de Manresa, en la estación de Cervera, en una imagen de archivo.

El tren la línea de Manresa, en la estación de Cervera, en una imagen de archivo.X.S.

La circulación ferroviaria de la RL4 se encuentra interrumpida por una incidencia en un tren de pruebas entre Calaf y Manresa, según informan Renfe i Adif. Esta avería afecta a los trenes de la RL4 que hacen el recorrido Manresa-Lleida. Técnicos de Adif trabajan para restablecer la circulación. Protección Civil ha activado la prealerta del plan Ferrocat.

