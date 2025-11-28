Comienza en Mollerussa la poda contra los estorninos

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Mollerussa inició ayer la poda selectiva en la avenida del Canal, una actuación programada para reducir los dormideros de estorninos que provocan molestias al vecindario por la presencia de suciedad, deposiciones y ruidos. Los trabajos se han iniciado en el tramo que va desde la carretera de Torregrossa hasta la calle Mestre Enric Subirós, que registra mayor presencia de excrementos de las aves. Esta actuación fue adjudicada a Parcs i Jardins de Catalunya SL por un importe de 18.126 euros.

Los restos de la poda se trituran in situ mediante una máquina específica, lo que reduce su volumen, facilita su gestión y evita desplazamientos innecesarios.