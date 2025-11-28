Declaran BCIL los toques manuales de las campanas de Santa Maria

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El pleno de la Paeria de Cervera aprobó ayer por unanimidad declarar Bien Cultural de Interés Local (BCIL) los toques manuales de las campanas de la iglesia de Santa Maria, reconociendo así su valor como patrimonio inmaterial ligado a la cultura y tradición local que se mantiene viva desde hace más de 600 años y que es transmitida de generación en generación, tanto vinculada a la vida religiosa como a la social y comunitaria de la ciudad. Esta propuesta, impulsada por la Associació de Campaners de Cervera y respaldada por la mayoría de las entidades culturales de la ciudad, destaca la importancia de preservar esta práctica manual única coincidiendo con el aniversario de las históricas campanas Seny Major y Carranca, que datan del año 1425.

El concejal de Cultura, Ramon Augé, destacó que “el hecho de que en Cervera las campanas se tocan de forma manual es un gran aspecto a valorar para realizar la consideración de BCIL”. En la sesión también prosperó con los votos del equipo de gobierno y la abstención de SiF y ERC el reconocimiento extrajudicial de crédito por 5.019,87 euros correspondiente a facturas de ejercicios anteriores pendientes de pago del Conservatorio y de la Escola Municipal de Música.